LE POINT sur le référendum en Islande sur les négociations d'adhésion à l'UE

L'Islande votera le samedi 29 août sur la réouverture de négociations d'adhésion à l'Union européenne, première étape du plan de l'actuel gouvernement pro-européen pour rapprocher le pays de l'UE.

Le scrutin s'annonce très serré, les sondages montrant un électorat presque partagé à parts égales entre les partisans de l'ouverture de ces négociations et ceux qui estiment que l'Islande doit rester hors de l'UE.

Voici les principaux développements sur le sujet :

AVANT-PAPIER-L'Islande décidera samedi si son avenir est au sein de l'UE ID:nL6N44L0NM

ENCADRE-Ce qu'il faut savoir sur le référendum islandais sur l'UE ID:nL6N44L0HU

Une courte majorité d'Islandais favorable aux discussions d'adhésion à l'UE - sondage ID:nL6N44N0P0

Islande-Une courte majorité défavorable aux discussions d'adhésion à l'UE - sondage ID:nL6N44P0L9

(Bureau de Paris)