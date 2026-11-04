LE POINT sur la victoire des démocrates aux élections de mi-mandat aux Etats-Unis

Le Parti démocrate a pris mardi le contrôle des deux chambres du Congrès américain à l'issue des élections de mi-mandat ("midterms"), une vague bleue historique qui balaye les républicains et inflige à Donald Trump un camouflet sévère.

Les démocrates sont déjà assurés d'obtenir 54 sièges au Sénat, sur un total de 100. Il reste encore deux sièges à attribuer, l'un dans l'Alaska, l'autre dans le Mississippi - deux Etats normalement fermement républicains - mais les scores sont trop serrés à ce stade pour suggérer un vainqueur.

A la Chambre des représentants, les démocrates ont déjà gagné 231 sièges sur 435 - soit 13 de plus que le seuil de majorité - et dans le meilleur des scénarios, ce total pourrait monter à quelque 260.

Voici les principaux développements et éléments à savoir :

* USA/MIDTERMS-SYNTHESE-Les démocrates prennent le Congrès, un camouflet pour Trump ID:nL5N46L06L

* USA/MIDTERMS-ENCADRE-Principaux enseignements des élections au Congrès américain ID:nL5N46L03U

* USA/MIDTERMS-Hakeem Jeffries favori pour le poste de "speaker" à la Chambre ID:nL5N46L0S9

* USA/MIDTERMS-Abdul El-Sayed devient le premier musulman élu au Sénat ID:nL6N46L0LU

* USA/MIDTERMS-Les démocrates raflent la mise aux élections des gouverneurs d'Etat ID:nL5N46L12T

* USA/MIDTERMS-Keisha Lance Bottoms devient la première Afro-américaine élue gouverneure d'un Etat ID:nL6N46L077

* ENCADRE-USA/MIDTERMS-Trump concède que la guerre contre l'Iran a joué contre les républicains ID:nL6N46L0QD

* ENCADRE-USA/MIDTERMS-Ce que les Américains disent de leur vote ID:nL6N46L0NE

* ENCADRE-USA/MIDTERMS-Réactions à l'international à la victoire des démocrates ID:nL6N46L0R1

Lien vers le EN DIRECT sur les "midterms" : ID:nL5N46L03P

Lien sur les papiers qui ont précédé les élections :

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(Rédaction de Paris)