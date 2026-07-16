L'OM affrontera un cador espagnol en amical
La terre de la pelote contre la terre de la pétanque. Voilà comment on pourrait résumer le futur duel estival entre l’Olympique de Marseille et l’Athletic Club de Bilbao. Le club phocéen l’a annoncé ce jeudi soir, les deux équipes se retrouveront le 9 août sur la pelouse du Vélodrome pour un match amical du « Summer Tour » des Olympiens.
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