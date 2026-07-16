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Une star du Mondial ne veut pas se mouiller avant la finale
information fournie par So Foot 16/07/2026 à 20:07

Une star du Mondial ne veut pas se mouiller avant la finale

Une star du Mondial ne veut pas se mouiller avant la finale

Le cap de bonne espérance. Après ses prouesses à la Coupe du monde avec le Cap-Vert, Vozinha était l’invité de CBS Mornings ce jeudi. Le gardien du Cap-Vert a notamment livré ses impressions avant la finale du Mondial dimanche entre l’Espagne et l’Argentine . « Je m’en fous de qui va gagner » , a-t-il d’abord avoué, avant de sortir une phrase bidon : « J’espère juste que le meilleur gagne pour qu’on ait une grande finale. »

« Yamal va être le futur Messi »

Plus intéressant, Vozinha a aussi analysé les différentes forces des deux équipes, notamment l’Espagne qui l’a mis en échec au début du tournoi grâce à ses parades exceptionnelles. « L’Espagne est l’équipe du tournoi qui a le plus de possession. Elle aime contrôler le jeu. L’Argentine, elle, est une équipe qui joue avec beaucoup de cœur.» Le héros de l’archipel africain s’est aussi penché sur le duel entre Lamine Yamal et Lionel Messi. « Ce sont les deux meilleurs joueurs du monde. Je pense même que Yamal va être le futur Messi. »

MBC pour SOFOOT.com

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