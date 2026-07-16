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Le président argentin confirme que les Malouines sont argentines
information fournie par So Foot 16/07/2026 à 19:46

Le président argentin confirme que les Malouines sont argentines

Le président argentin confirme que les Malouines sont argentines

Suite à la victoire de l’Argentine contre l’Angleterre (2-1) en demi-finales de la Coupe du monde, plusieurs joueurs de l’Albiceleste ont brandi une banderole proclamant que « les Malouines sont argentines » . Aujourd’hui sous souveraineté britannique, l’archipel revendiqué par l’Argentine avait provoqué une guerre entre les deux pays en 1982. Le bilan : plus de 900 morts. Après la diatribe du gouvernement britannique au lendemain du match, le président argentin Javier Milei s’est également emparé du sujet.

« Les Malouines sont argentines et nous allons les récupérer »

Le chef d’État était ce jeudi dans les studios de la radio El Observador pour discuter de cette référence au litige territorial opposant les deux pays depuis des décennies : « Effectivement, les Malouines sont argentines, et nous allons les récupérer » , a-t-il annoncé avec un phrasé rappelant les annonces de son pote Donald Trump. « N ous allons le faire sur le plan diplomatique avec intelligence. » Javier Milei en a profité pour saluer les avancées de Buenos Aires qui après des « avancées énormes, fait en sorte que l’ONU oblige l’Angleterre à venir s’asseoir pour discuter.»

MBC pour SOFOOT.com

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