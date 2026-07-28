Le plus grand réseau électrique américain va de l'avant avec son plan visant à répondre à une demande en forte hausse

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PJM Interconnection, le plus grand gestionnaire de réseau électrique des États-Unis, poursuit ses projets d’approvisionnement en électricité de secours afin de garantir un approvisionnement suffisant face à la forte hausse de la demande générée par les centres de données.

L'opérateur de réseau, qui dessert 13 États et le district de Columbia, prévoit de soumettre deux propositions aux autorités fédérales de régulation. La première viserait à mettre en place un « dispositif d'approvisionnement de secours » destiné à pallier d'éventuelles pénuries d'électricité.

La seconde viserait à créer un outil opérationnel permettant de gérer la croissance rapide de la charge tout en préservant la fiabilité du réseau pendant les périodes de pénurie d’approvisionnement, a indiqué PJM.

PJM cherche depuis un certain temps des moyens de mettre en service davantage de capacités de production afin de répondre à la demande d’électricité en forte croissance, notamment celle des centres de données. L’opérateur prévoit que la demande des nouveaux gros clients, notamment les centres de données, augmentera d’environ 70 gigawatts d’ici 2038.

Lors de sa dernière vente aux enchères annuelle de capacité qui s’est tenue ce mois-ci, les prix de l’électricité sont restés proches de leurs plus hauts historiques, à environ 325 dollars par mégawatt-jour. Pour la deuxième vente aux enchères consécutive, PJM n’a pas non plus atteint son objectif de fiabilité pour répondre à la demande prévue.

PJM a annoncé lundi avoir proposé d’organiser cet achat de secours ponctuel du 30 septembre au 21 octobre, les résultats étant attendus début décembre.