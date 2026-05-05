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Le pire Atlético de Madrid de Diego Simeone ?
information fournie par So Foot 05/05/2026 à 23:56

Le pire Atlético de Madrid de Diego Simeone ?

Le pire Atlético de Madrid de Diego Simeone ?

Courte défaite, grosse élimination et énorme déception. En s’inclinant sur la pelouse d’Arsenal lors de la demi-finale retour de Ligue des champions, l’Atlético de Madrid s’est assuré une nouvelle année sans titre. Mais à cause d’une vérité statistique sévère, une autre réalité fait mal.

74 buts encaissés en une seule saison

Le but inscrit par Bukayo Saka représente en effet la 74 e réalisation encaissée par les Colchoneros en 57 matchs cette saison, soit… le pire bilan défensif de Diego Simeone depuis qu’il est assis sur le banc des Matelassiers en 2011, tout simplement. Ainsi, jamais ses hommes n’avaient entendu leurs filets trembler autant.…

FC pour SOFOOT.com

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