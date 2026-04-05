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Le pilote américain porté disparu en Iran secouru par les USA-responsables
information fournie par Reuters 05/04/2026 à 06:09

Le pilote américain porté disparu dans le sud-ouest de l'Iran au lendemain de la destruction de son avion de combat a été secouru par les Etats-Unis, ont déclaré samedi soir à Reuters deux responsables de l'administration américaine.

Les responsables n'ont pas fourni de détail sur l'opération de secours. Le Pentagone n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le pilote se trouvait à bord d'un F-15E biplace abattu vendredi dans le ciel iranien. Le deuxième pilote qui se trouvait à bord de l'appareil avait été secourus par l'armée américaine.

(Phil Stewart et Idrees Ali; version française Camille Raynaud)

Proche orient
Guerre en Iran
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