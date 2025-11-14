Le peuple angolais s’indigne de la venue de l’Argentine

Le stade sera plein, mais pour quelles raisons ?

Après s’être qualifiée pour la Coupe du monde 2026, l’Argentine de Lionel Messi va conclure son année 2025 par un match amical historique en Angola , ce vendredi après-midi. Un match pour lequel le pays hôte a déboursé 17 millions d’euros, tous frais compris. Selon la Deutsche Welle , la population angolaise ne voit pas d’un bon œil l’organisation de cette rencontre. …

CDB pour SOFOOT.com