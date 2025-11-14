 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le peuple angolais s’indigne de la venue de l’Argentine
information fournie par So Foot 14/11/2025 à 15:57

Le peuple angolais s’indigne de la venue de l’Argentine

Le peuple angolais s’indigne de la venue de l’Argentine

Le stade sera plein, mais pour quelles raisons ?

Après s’être qualifiée pour la Coupe du monde 2026, l’Argentine de Lionel Messi va conclure son année 2025 par un match amical historique en Angola , ce vendredi après-midi. Un match pour lequel le pays hôte a déboursé 17 millions d’euros, tous frais compris. Selon la Deutsche Welle , la population angolaise ne voit pas d’un bon œil l’organisation de cette rencontre.

CDB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Olise et Cherki peuvent-ils cohabiter chez les Bleus ?
    Olise et Cherki peuvent-ils cohabiter chez les Bleus ?
    information fournie par So Foot 14.11.2025 14:11 

    Alignés côte à côte pour la toute première fois face à l'Ukraine, Michael Olise et Rayan Cherki doivent encore s'apprivoiser pour créer les étincelles espérées. Une association de meneurs de jeu qui pourrait toutefois être revue dans le système à quatre offensifs ... Lire la suite

  • Le Français Hugo Ekitike célèbre avec Kylian Mbappé après le match France contre Ukraine au Parc des Princes, à Paris
    Football: L'irrésistible Mbappé fait deux pas de plus vers le record de buts des Bleus
    information fournie par Reuters 14.11.2025 14:07 

    par Vincent Daheron Kylian Mbappé a poursuivi jeudi à Paris sa magnifique saison en inscrivant un doublé avec l'équipe de France lors de la victoire face à l'Ukraine (4-0), qui a scellé la qualification des Bleus pour la Coupe du monde 2026, et l'a rapproché un ... Lire la suite

  • Haïti et le Suriname rêvent très fort de la Coupe du monde
    Haïti et le Suriname rêvent très fort de la Coupe du monde
    information fournie par So Foot 14.11.2025 13:05 

    Les petits se prennent à rêver. L’histoire est en marche. Organisateurs de la Coupe du monde 2026, les Etats-Unis, le Canada et le Mexique sont qualifiés d’office pour le tour principal de la compétition. Une tradition de toujours, qui sera d’ailleurs supprimée ... Lire la suite

  • Kylian Mbappé ne sera pas du déplacement en Azerbaïdjan
    Kylian Mbappé ne sera pas du déplacement en Azerbaïdjan
    information fournie par So Foot 14.11.2025 12:42 

    Dire qu’il lui suffisait d’enlever son maillot pour son doublé pour être suspendu. Avec sa large victoire face à l’Ukraine ce jeudi soir au Parc des Princes (4-0), l’équipe de France a validé son ticket pour la Coupe du monde 2026. Assurés de finir premiers de ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank