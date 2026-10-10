Le pétage de câble de Jonas Martin

Il ne faut pas trop l’embêter. Faire parler de lui par ses performances sur le terrain avec Boulogne, seizième de Ligue 2, Jonas Martin ne sait pas comment s’y prendre. Alors, le milieu de 36 ans décide de s’illustrer en se chauffant avec des supporters de Sochaux qui l’ont, pour certains, insulté pendant la rencontre.

L’action du soir

Sur le parvis du stade Auguste Bonal, Martin, très nerveux après le match, a couru quelques mètres pour confronter un supporter. Jonas Martin a même tenté de lui mettre une claque . Un geste technique loupé puisque son adversaire a esquivé la mandale. Le joueur de Boulogne a ensuite été calmé par un autre supporter. Il a quand même eu l’amabilité de prononcer quelques mots doux à l’encontre de celui qui filmait cette scène.…

MBC pour SOFOOT.com