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Koulibaly demande au Sénégal d’arrêter de se ridiculiser
information fournie par So Foot 14/07/2026 à 11:50

Koulibaly demande au Sénégal d’arrêter de se ridiculiser

Koulibaly demande au Sénégal d’arrêter de se ridiculiser

Le Sénégal n’est plus à la Coupe du monde mais sa fédération n’a pas encore mis un terme à sa compétition. Après la conférence de presse d’Abdoulaye Fall, durant laquelle le président de la FSF a réglé ses comptes avec Pape Thiaw, certains joueurs et même le médecin de la sélection , Kalidou Koulibaly a décidé de siffler la fin de la récréation. Le capitaine a appelé tout le monde à retrouver un peu de mesure. Pas gagné.

« Arrêtons ces guerres d’ego »

« Sommes-nous réellement obligés de nous ridiculiser ainsi sur la scène mondiale ? », a écrit le défenseur sur Instagram. Koulibaly demande d’arrêter « ces guerres d’ego qui ne font que diviser » et refuse que des années de progrès soient gâchées par ce grand déballage public. « Les fautifs sont nombreux. À chacun de prendre ses responsabilités, avec lucidité et humilité », poursuit-il, inquiet pour l’image du pays et l’avenir du football sénégalais.…

MJ pour SOFOOT.com

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