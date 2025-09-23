Le père de Lamine Yamal s'insurge après la deuxième place de son fils au Ballon d'or
Le padre a la mine déconfite.
Vainqueur du trophée Kopa et deuxième du Ballon d’or 2025, Lamine Yamal a vécu une soirée riche en émotions ce lundi. Après sa saison exceptionnelle, le prodige espagnol est resté assis au premier rang du théâtre du Châtelet lorsque Ronaldinho a annoncé le lauréat de cette édition, un certain Ousmane Dembélé. Le dénouement de cette soirée n’a absolument pas plu au père du joueur du Barça. …
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
