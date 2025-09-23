 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le père de Lamine Yamal s'insurge après la deuxième place de son fils au Ballon d'or
information fournie par So Foot 23/09/2025 à 10:47

Le père de Lamine Yamal s'insurge après la deuxième place de son fils au Ballon d'or

Le père de Lamine Yamal s'insurge après la deuxième place de son fils au Ballon d'or

Le padre a la mine déconfite.

Vainqueur du trophée Kopa et deuxième du Ballon d’or 2025, Lamine Yamal a vécu une soirée riche en émotions ce lundi. Après sa saison exceptionnelle, le prodige espagnol est resté assis au premier rang du théâtre du Châtelet lorsque Ronaldinho a annoncé le lauréat de cette édition, un certain Ousmane Dembélé. Le dénouement de cette soirée n’a absolument pas plu au père du joueur du Barça.

MBC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
