Le Pentagone réclame 200 milliards de plus pour la guerre en Iran, le Congrès s'étonne

Le Pentagone réclame plus de 200 milliards de dollars supplémentaires (172 milliards d'euros) pour financer la guerre en Iran, une somme jugée excessive par de nombreux élus démocrates et certains élus républicains, qui rappellent les importantes dotations budgétaires déjà allouées à la Défense l'année dernière.

Dans un article, confirmé par un responsable américain, le Washington Post a révélé que le département de la Défense avait transmis cette demande à la Maison blanche, qui n'a pas encore adressé de requête au Sénat et à la Chambre des représentants, l'administation soulignant que la somme pourrait encore évoluer.

"Je pense que ce chiffre pourrait bouger, évidemment. Il faut de l'argent pour tuer les méchants", a déclaré jeudi le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, lors d'une conférence de presse.

"Nous retournons donc devant le Congrès et ses membres pour nous assurer que nous disposons d'un financement adéquat pour ce qui a été fait et pour ce que nous pourrions avoir à faire à l'avenir", a-t-il ajouté.

Les premières estimations indiquent déjà que cette guerre au Moyen-Orient s'annonce comme l'une des plus coûteuses pour les Etats-Unis depuis les longs conflits en Irak et en Afghanistan. Des fonctionnaires de l'administration ont déclaré au Congrès que les six premiers jours de guerre avaient coûté plus de 11 milliards de dollars.

Le Congrès, à majorité républicaine, a déjà approuvé des sommes records pour la Défense depuis que Trump a entamé son deuxième mandat en janvier 2025. La loi de financement militaire pour l'exercice 2026, promulguée le mois dernier par Donald Trump, est dotée d'un budget d'environ 840 milliards de dollars.

Et l'été dernier, malgré la forte opposition des démocrates, le Congrès a adopté un vaste projet de loi sur les réductions d'impôts et les dépenses comprenant 156 milliards de dollars pour la Défense.

"RIDICULE"

Les démocrates demandent désormais pourquoi le Pentagone a besoin d'une nouvelle somme aussi conséquente, qu'ils mettent en parallèle avec les récentes coupes dans les services sociaux ou l'aide internationale.

Quiconque s'oppose à la guerre ne devrait pas voter en faveur de ce financement, disent-ils, alors que les sondages montrent qu'une large majorité d'Américains désapprouvent ce conflit.

Après des briefings avec des membres de l'administration, les élus estiment que la guerre coûte entre 1 et 2 milliards de dollars par jour.

"Nous venons d'apprendre que le Pentagone réclame 200 milliards de dollars supplémentaires pour cette guerre. Comment diable allons-nous payer cela ? C'est absolument ridicule", a déclaré la représentante démocrate Pramila Jayapal.

"Le meilleur moyen de mettre fin à cette guerre, protéger nos troupes, sauver des vies civiles et freiner cette administration hors la loi est de couper le financement", a renchéri le sénateur démocrate Chris Van Hollen.

Certains républicains se sont montrés surpris par le montant de la somme réclamée. La sénatrice Susan Collins, qui préside la commission dédiée à l'allocation des crédits (Appropriations Committee), a déclaré que la somme était "beaucoup plus élevée" qu'elle ne l'imaginait mais qu'elle attendait d'en connaître la répartition détaillée.

(Jean-Stéphane Brosse pour la version française)