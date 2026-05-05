Carburants: le gouvernement va "changer d'échelle" pour "adapter" ses dispositifs de soutien à l'activité, annonce Lecornu

Le Premier ministre Sébastien Lecornu à l'Assemblée nationale, le 5 mai 2026 à Paris ( AFP / Thomas SAMSON )

Le gouvernement s'exprimera "en début de semaine prochaine" pour "changer d'échelle" et "adapter" ses dispositifs de soutien à l'activité économique, face à la flambée des prix des carburants qui se prolonge, a annoncé mardi Sébastien Lecornu.

"On peut tenir ce cap" du soutien à l'activité "mais désormais (...), il va falloir changer d'ampleur et d'échelle", a affirmé le Premier ministre devant l'Assemblée nationale, en réponse à une question du chef de file du groupe MoDem Marc Fesneau.

"Et donc le gouvernement sera amené à reprendre la parole (...) en début de semaine prochaine pour adapter l'ensemble des dispositifs au soutien à l'activité et à l'économie", a-t-il ajouté.

M. Lecornu a reconnu que la situation sur le plan économique était "particulièrement difficile et grave" du fait de la guerre au Moyen-Orient, où "nous (ne) sommes pas loin d'un risque de reprise des combats".

Il a redit que le gouvernement effectuerait un point "tous les dix jours" sur les surplus fiscaux générés par la hausse des prix des carburants --190 millions sur mars-avril--, qui financeront "intégralement" les aides aux secteurs les plus touchés.

Côté distributeurs, il a admis "qu'on peut avoir un débat sur la redistribution des richesses de TotalEnergies sans tomber dans un Total-bashing".

Le gouverneur de la Banque de France François Villeroy de Galhau avait affirmé lundi que s'il fallait taxer les surprofits des groupes énergétiques, comme le demandent certains partis politiques, cette mesure devrait devrait être ciblée et "temporaire".

Le gouverneur de la Banque de France François Villeroy de Galhau, le 24 mars 2026 à Paris ( AFP / Bertrand GUAY )

Il a aussi estimé que la France devrait "éviter la récession" jusqu'en 2028 inclus, malgré une croissance nulle au premier trimestre et une inflation passée de 1,1% sur un an en février à 2,5% en avril (en données harmonisées européennes).

Le gouvernement a déjà annoncé 380 millions d'euros d'aides, dont une indemnité de 50 euros destinée à trois millions de "travailleurs modestes grands rouleurs" -- la plateforme pour en faire la demande sera ouverte le 27 mai.

Il a accru son soutien aux pêcheurs et aux agriculteurs, et élargi ses aides à d'autres secteurs comme le bâtiment et les taxis et VTC.

"Si on veut soutenir la croissance, si on veut soutenir le pouvoir d'achat, si on veut faire en sorte de ne pas gaspiller l'argent du contribuable n'importe comment, en promettant des baisses de taxes complètement illusoires aujourd'hui pour mieux voter des augmentations d'impôts à l'automne, il faut tenir ce cap qui est le soutien à l'activité", a insisté Sébastien Lecornu.