 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Pentagone a informé Anthropic qu'elle présentait un risque pour la chaîne d'approvisionnement, selon un fonctionnaire
information fournie par Reuters 06/03/2026 à 00:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour tout au long du texte et ajout de contexte sur le conflit) par Karen Freifeld et Deepa Seetharaman

Jeudi, le Pentagone a officiellement désigné Anthropic, un laboratoire d'intelligence artificielle, comme présentant un risque pour la chaîne d'approvisionnement, limitant ainsi l'utilisation d'une technologie qui, selon une source, était utilisée dans le cadre d'opérations militaires en Iran .

La désignation de risque fait suite à un différend de plusieurs mois concernant l'insistance de l'entreprise sur des mesures de protection qui, selon le ministère de la défense, allaient trop loin.

Le label "risque de la chaîne d'approvisionnement", qui entre en vigueur immédiatement, interdit aux contractants du gouvernement d'utiliser la technologie d'Anthropic dans le cadre de leurs travaux pour l'armée américaine. L'étendue de la désignation n'a pas été précisée immédiatement.

Cette mesure intervient alors que le ministère s'appuie sur la technologie d'Anthropic, appelée Claude, pour soutenir des opérations militaires, notamment en Iran, selon une personne au fait du dossier.

Anthropic et le département de la défense, que l'administration Trump appelle le département de la guerre, n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Cette action a représenté une réprimande extraordinaire de la part des États-Unis à l'encontre d'une entreprise technologique américaine qui a été plus précoce que ses rivales pour travailler avec le Pentagone.

Claude est probablement utilisé pour analyser les renseignements et aider à la planification opérationnelle.

Maven Smart Systems de Palantir - une plateforme logicielle qui fournit aux armées des analyses de renseignements et des ciblages d'armes - utilise de multiples invites et flux de travail qui ont été construits à l'aide du code Claude d'Anthropic, a rapporté Reuters précédemment.

Anthropic a été le plus agressif de ses rivaux à courtiser les responsables américains de la sécurité nationale. Mais l'entreprise et le Pentagone sont en désaccord depuis des mois sur la manière dont l'armée peut utiliser sa technologie sur le champ de bataille. Ce conflit a éclaté au grand jour au début de l'année.

Anthropic a refusé de revenir sur les interdictions d'utilisation de l'IA de Claude pour les armes autonomes et la surveillance de masse des États-Unis. Le Pentagone a réagi en affirmant qu'il devrait être en mesure d'utiliser cette technologie en fonction des besoins, pour autant qu'elle soit conforme à la législation américaine.

L'étiquette "risque lié à la chaîne d'approvisionnement" confère désormais à Anthropic un statut que Washington avait jusqu'à présent réservé aux adversaires étrangers. Des mesures similaires ont été prises par les États-Unis pour retirer le géant chinois de la technologie Huawei des chaînes d'approvisionnement du Pentagone.

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Photo diffusée par le bureau de presse de la présidence vénézuélienne montrant la présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez (d), signant un document aux côtés du ministre américain à l'Intérieur, Doug Burgum, au palais présidentiel de Miraflores, le 5 mars 2026 à Caracas ( Venezuelan Presidency / DANIELA MILLAN )
    Etats-Unis et Venezuela vont rétablir des relations diplomatiques
    information fournie par AFP 06.03.2026 00:44 

    Les Etats-Unis et le Venezuela vont rétablir des "relations diplomatiques" rompues en 2019, a annoncé jeudi le département d'Etat américain, alors que le ministre américain de l'Intérieur Doug Burgum, en visite à Caracas, s'est montré confiant dans les perspectives ... Lire la suite

  • Wall Street a fini en repli jeudi
    Wall Street dans le rouge, le Moyen-Orient préoccupe
    information fournie par Reuters 05.03.2026 23:44 

    par Sabrina Valle La Bourse de New ‌York a fini en baisse jeudi, au sixième jour du conflit au Moyen-Orient, alors que les prix ​du pétrole ont grimpé et que les investisseurs s'inquiétaient d'un regain de l'inflation laissant aussi peser un doute sur l'assouplissement ... Lire la suite

  • La France va renforcer sa coopération avec le Liban, dit Macron
    La France va apporter véhicules blindés et soutien opérationnel au Liban, dit Macron
    information fournie par Reuters 05.03.2026 23:42 

    La France va renforcer sa coopération avec les forces armées libanaises et apporter ‌une aide humanitaire à Beyrouth, a déclaré jeudi Emmanuel Macron, exprimant sa volonté d'établir "un plan" pour stopper les affrontements entre le Hezbollah et Israël, à la source ... Lire la suite

  • Une frappe aérienne israélienne cible le quartier de Haret Hreik, dans la banlieue sud de Beyrouth, le 5 mars 2026 au Liban ( AFP / Ibrahim AMRO )
    Guerre au Moyen-Orient : les derniers développements
    information fournie par AFP 05.03.2026 23:41 

    Voici les derniers événements liés à la guerre au Moyen-Orient: - Le bilan s'alourdit au Liban Le bilan des frappes israéliennes au Liban s'est alourdi à 123 morts et 683 blessés depuis lundi, ont annoncé jeudi soir les autorités libanaises. - Explosions à Tel-Aviv ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank