Le Pen ne vise pas Matignon car elle n'a pas besoin "d'un lot de consolation"

Marine Le Pen le 31 mars 2026 à l'Assemblée nationale à Paris ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )

La leader du Rassemblement national Marine Le Pen ne vise pas Matignon, en cas d'impossibilité de se présenter à l'élection présidentielle, car elle n'est "pas à la recherche d'un lot de consolation", a-t-elle déclaré dans un entretien au Parisien publié mardi.

"Il est acquis entre Jordan (Bardella) et moi que, si la justice ne m'en empêche pas, je serai candidate à la présidentielle et il sera mon Premier ministre", a-t-elle réaffirmé, balayant les derniers sondages qui accordent des scores plus élevés au jeune président du RN.

"Je vois personnellement assez peu de différences dans ces sondages. L'essentiel est que le candidat RN, quel qu'il soit, reste extrêmement haut au premier tour. Et qu'il y a pour l'instant assez peu de risque d'une absence au second tour", a-t-elle estimé.

La cheffe des députés RN saura le 7 juillet si la justice l'autorise à se présenter à la prochaine présidentielle qui aura lieu en avril ou mai 2027. Elle est actuellement sous le coup d'une peine d'inéligibilité à la suite d'un jugement de première instance dans l'affaire des assistants parlementaires européens du Front national.

Marine Le Pen a également minimisé les différences qui ont pu apparaître entre elle et Jordan Bardella, ce dernier semblant plus enclin à envisager des alliances avec des partis de droite.

"Si on se projette dans l'hypothèse où je pourrais être candidate à la présidentielle et lui être Premier ministre, il est parfaitement dans son rôle en cherchant à élargir une majorité dont, par définition, il aurait la responsabilité", a-t-elle affirmé.

Deux sondages, publiés récemment par les instituts Elabe et Odoxa, donnent le ou la candidate RN très largement en tête au premier tour, mais en situation d'être battu(e) au second tour par l'ex-Premier ministre Edouard Philippe.