Le pauvre Ismaïla Sarr rattrapé par le karma contre Aston Villa
information fournie par So Foot 01/09/2025 à 10:26

Sarrpristi.

Ce dimanche soir, Crystal Palace a atomisé Aston Villa (3-0) à Birmingham grâce à Jean-Philippe Mateta sur penalty, Marc Guéhi d’une frappe en lucarne lumineuse et Ismaïla Sarr à la suite d’une longue touche. Pour célébrer son troisième but de la saison toutes compétitions confondues, l’ancien du Stade rennais a mimé une blessure.

MBC pour SOFOOT.com

