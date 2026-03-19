Le Pau FC lance le The Voice du foot

Accrochez vos ceintures. Par le biais de son joueur et influenceur Valentin Liénard, qui évolue avec la réserve en National 3, le Pau FC a fait une annonce assez surprenante. Le club béarnais va lancer un concours qui permettra à un amateur parmi les 30 profils sélectionnés de signer un contrat professionnel . Un projet assez similaire à celui du YouTuber Vinsky, qui a récemment intégré un de ses abonnés à son club professionnel d’Escaldes.

Mais c’est le concept du siècle qu’il nous sort là un concours pour signer pro pic.twitter.com/VTJIBsOq4Y…

TM pour SOFOOT.com