Le patron de Primark démissionne après le signalement d'une femme sur son "comportement"

Le directeur exécutif de la chaîne irlandaise de vêtements à bas prix Primark, Paul Marchant, a démissionné de ses fonctions après une enquête sur son "comportement" envers une femme, a annoncé lundi la maison mère de l'entreprise dans un communiqué.

Paul Marchant, à Dublin, le 12 novembre 2024 ( AFP / PAUL FAITH )

Cette enquête, "menée par des avocats externes" et initiée par Associated British Foods (ABF), maison mère de Primark, fait suite à "une allégation faite par une personne concernant son comportement envers elle dans un environnement social", est-il expliqué dans le communiqué.

"Paul Marchant a coopéré à l'enquête, a reconnu son erreur de jugement et accepte que ses actions aient été en deçà des normes attendues" par l'entreprise, est-il également souligné. "Il a présenté des excuses à la personne concernée, au conseil d'administration d'ABF, à ses collègues de Primark et à d'autres personnes liées à l'entreprise", selon le communiqué

Contacté par l'AFP, le groupe ABF n'a pas donné de précisions dans l'immédiat.

Il indique dans son communiqué vouloir "fournir un environnement de travail sûr, respectueux et inclusif, où tous les employés et les tiers sont traités avec dignité et respect". Le groupe apporte "son soutien à la personne qui a porté ce comportement à son attention".

"Je suis immensément déçu", a réagi George Weston, directeur général d'ABF, cité dans le communiqué. "Agir de manière responsable est la seule façon de construire et de gérer une entreprise à long terme", a-t-il dit.

Paul Marchant était directeur général de Primark depuis 2009. Il est remplacé de manière intérimaire par Eoin Tonge, directeur financier d'ABF.