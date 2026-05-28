Le patron de la commission de discipline justifie le 0-0 de Nantes-Toulouse

Le patron de la commission de discipline justifie le 0-0 de Nantes-Toulouse

Un match nul qui ne passe pas. Alors que la LFP a annoncé sa décision de maintenir le score de 0-0 du match interrompu entre le FC Nantes et Toulouse lors de la 34 e journée de Ligue 1, le club haut-garonnais a fait part de ses doutes quant au « bien-fondé » de la décision, mercredi soir.

Une décision influencée par l’enjeu

Sébastien Deneux, le président de la commission de discipline de la LFP , a expliqué ce choix de partager les points plutôt que d’offrir une victoire aux Toulousains sur tapis vert , à la suite de cet arrêt de match provoqué par les supporters de Nantes .…

CT pour SOFOOT.com