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Le patron de la commission de discipline justifie le 0-0 de Nantes-Toulouse
information fournie par So Foot 28/05/2026 à 17:44

Le patron de la commission de discipline justifie le 0-0 de Nantes-Toulouse

Le patron de la commission de discipline justifie le 0-0 de Nantes-Toulouse

Un match nul qui ne passe pas. Alors que la LFP a annoncé sa décision de maintenir le score de 0-0 du match interrompu entre le FC Nantes et Toulouse lors de la 34 e journée de Ligue 1, le club haut-garonnais a fait part de ses doutes quant au « bien-fondé » de la décision, mercredi soir.

Une décision influencée par l’enjeu

Sébastien Deneux, le président de la commission de discipline de la LFP , a expliqué ce choix de partager les points plutôt que d’offrir une victoire aux Toulousains sur tapis vert , à la suite de cet arrêt de match provoqué par les supporters de Nantes .…

CT pour SOFOOT.com

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