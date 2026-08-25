Le patron de la CIA s'est rendu en Russie pour des réunions - médias US

Le directeur de la CIA, John Ratcliffe, s'est rendu mardi à Moscou pour prendre part à des réunions avec des responsables russes, ont rapporté le site d'information Axios et la chaîne de télévision américaine CBS News, citant des sources non-identifiées.

Il s'agirait de la première visite connue d'un patron de la CIA dans la capitale russe depuis le déplacement de William Burns, prédécesseur de John Ratcliffe, pour une réunion avec le président russe Vladimir Poutine en novembre 2021 - soit environ trois mois avant que le Kremlin n'ordonne ce qu'il a présenté comme une "opération militaire spéciale" en Ukraine.

Axios et CBS News n'ont pas précisé les responsables russes avec lesquels John Ratcliffe devait s'entretenir, ni le programme des discussions.

La CIA a décliné une demande de commentaire. Aucun commentaire n'a été obtenu dans l'immédiat auprès du Kremlin.

Cette visite du patron de la CIA est survenue après que l'administration Trump a menacé lundi de sanctions tout pays qui ferait affaire avec l'Iran, avec l'objectif d'accroître la pression sur Téhéran afin de le faire plier dans son conflit avec Washington.

(Daphne Psaledakis et Jonathan Landay, avec la contribution de Vladimir Soldatkin à Moscou; version française Jean Terzian, édité par Tangi Salaün)