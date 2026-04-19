 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le parti de l'ex-président prorusse largement en tête des législatives bulgares
information fournie par Reuters 19/04/2026 à 19:12

(Actualisé avec sondages à la sortie des urnes)

par Alex Lefkowitz et Edward McAllister

Le parti de l'ancien président bulgare prorusse Roumen Radev devrait remporter les élections législatives de dimanche, selon les sondages de sortie des urnes.

Le sondage réalisé par l'institut Alpha Research, basé à Sofia, crédite le parti Bulgarie progressiste (BP) de Roumen Radev de 37,5 % des voix, loin devant le GERB, le parti de l'ancien Premier ministre Boïko Borissov, qui arrive en deuxième position avec 16,2%.

En l'état actuel des choses, BP aurait cependant besoin de partenaires au Parlement pour constituer un gouvernement majoritaire.

Ancien pilote de chasse et contempteur de l'euro, Roumen Radev a démissionné en janvier de ses fonctions de chef de l'Etat, essentiellement honorifiques, afin de pouvoir se présenter aux élections législatives à la tête de son parti.

La dénonciation de la corruption a été l'un des moteurs de la vaste contestation ayant emporté en décembre le gouvernement sortant.

Le coût de la vie a également été une question brûlante, alors que la Bulgarie a adopté l'euro au mois de janvier. Le projet de budget prévoyant des hausses d'impôts présenté par le gouvernement sortant avait également contribué au mécontentement de la population.

Ces questions semblent l'avoir emporté auprès des électeurs sur les appels de l'ancien président en faveur d'une amélioration des relations avec Moscou ou d'une reprise des livraisons de pétrole et de gaz russes vers l'Europe.

"Je vais faire confiance à la nouveauté", a déclaré Georgi Bozhkov, un fonctionnaire de 37 ans inquiet face à la hausse du coût de la vie. "Quand quelque chose de nouveau se présente, il faut essayer."

(version française Camille Raynaud et Tangi Salaün)

USA 2024
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank