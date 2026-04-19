Le parti de l'ex-président prorusse largement en tête des législatives bulgares

(Actualisé avec sondages à la sortie des urnes)

par Alex Lefkowitz et Edward McAllister

Le parti de l'ancien président bulgare prorusse Roumen Radev devrait remporter les élections législatives de dimanche, selon les sondages de sortie des urnes.

Le sondage réalisé par l'institut Alpha Research, basé à Sofia, crédite le parti Bulgarie progressiste (BP) de Roumen Radev de 37,5 % des voix, loin devant le GERB, le parti de l'ancien Premier ministre Boïko Borissov, qui arrive en deuxième position avec 16,2%.

En l'état actuel des choses, BP aurait cependant besoin de partenaires au Parlement pour constituer un gouvernement majoritaire.

Ancien pilote de chasse et contempteur de l'euro, Roumen Radev a démissionné en janvier de ses fonctions de chef de l'Etat, essentiellement honorifiques, afin de pouvoir se présenter aux élections législatives à la tête de son parti.

La dénonciation de la corruption a été l'un des moteurs de la vaste contestation ayant emporté en décembre le gouvernement sortant.

Le coût de la vie a également été une question brûlante, alors que la Bulgarie a adopté l'euro au mois de janvier. Le projet de budget prévoyant des hausses d'impôts présenté par le gouvernement sortant avait également contribué au mécontentement de la population.

Ces questions semblent l'avoir emporté auprès des électeurs sur les appels de l'ancien président en faveur d'une amélioration des relations avec Moscou ou d'une reprise des livraisons de pétrole et de gaz russes vers l'Europe.

"Je vais faire confiance à la nouveauté", a déclaré Georgi Bozhkov, un fonctionnaire de 37 ans inquiet face à la hausse du coût de la vie. "Quand quelque chose de nouveau se présente, il faut essayer."

(version française Camille Raynaud et Tangi Salaün)