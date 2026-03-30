Le parlement israélien approuve le budget de l'État pour 2026, selon un porte-parole

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Le Parlement israélien a approuvé le budget de l'Etat pour 2026, a déclaré un porte-parole de la Knesset dans un communiqué publié tôt lundi, permettant au gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu d'éviter des élections anticipées alors que la guerre conjointe de son pays avec les Etats-Unis contre l'Iran se poursuit.

L'approbation du budget de 699 milliards de shekels consacré à la défense intervient un mois après le début de la guerre, qui oppose également Israël au Hezbollah au Liban et dont le coût pour l'économie s'élève à environ 1,6 milliard de dollars par semaine.

L'absence d'approbation du budget aurait probablement déclenché des élections anticipées dans les 90 jours, que Benjamin Netanyahu perdrait selon les sondages d'opinion réalisés jusqu'à présent.

Les élections sont prévues pour la fin du mois d'octobre, mais la date n'a pas encore été fixée. Benjamin Netanyahu a déclaré qu'elles pourraient avoir lieu en septembre.

L'adoption du budget à la dernière minute lève un obstacle majeur pour les marchés financiers et l'économie israéliens, qui fonctionnent depuis le début de l'année avec un budget 2025 au prorata. En ajoutant 32 milliards de shekels supplémentaires pour la défense, l'objectif de déficit du budget a été porté à environ 5 % du produit intérieur brut. Cela a augmenté les perspectives d'effets inflationnistes qui continueront également à empêcher un retour à des politiques fiscales responsables tout en empêchant de nouvelles réductions des taux d'intérêt.