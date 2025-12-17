Le Parlement grec approuve le budget 2026 malgré des manifestations

Le Parlement grec a approuvé le projet de budget pour 2026 malgré un vaste mouvement de contestation des agriculteurs et des manifestations de fonctionnaires protestant contre la faiblesse de leurs revenus et la hausse du coût de la vie.

Ce budget, adopté mardi soir, s'appuie sur une prévision de croissance économique de 2,4% l'an prochain, contre 2,2% anticipés cette année, et prévoit un excédent primaire, soit hors service de la dette, de 2,8% du produit intérieur brut.

La Grèce, fortement endettée, s'est extirpée d'une décennie de crise au prix d'une cure drastique d'austérité ayant entraîné de coupes dans les salaires en échange de trois plans de sauvetage internationaux entre 2009 et 2018. Malgré plusieurs hausses consécutives du salaire minimum ces dernières années, les revenus y restent inférieurs à la moyenne européenne alors que les prix alimentaires et le coût du logement ont grimpé.

Plusieurs centaines de personnes ont manifesté mardi dans le centre d'Athènes et médecins et enseignants se sont joints à une grève des fonctionnaires.

Les manifestants ont aussi exprimé leur solidarité avec les agriculteurs qui bloquent pour une troisième semaine consécutive des dizaines de routes à travers le pays à l'aide de milliers de tracteurs et de camions. Ils protestent contre des retards dans le versement de subventions européennes et d'autres aides en raison d'une enquête pour corruption sur des soupçons de fausses déclarations de propriété foncière de la part de certains fermiers bénéficiant de la complicité de fonctionnaires.

(Lefteris Papadimas, version française Bertrand Boucey, édité par Sophie Louet)