Le Paris Saint-Germain bat Brest au bout du spectacle

Au bout d'un match riche en buts et en spectacle, le Paris Saint-Germain a battu la Stade brestois grâce notamment à un triplé d'Ousmane Dembélé. Une rencontre comptant pour la vingtième journée de Ligue 1 qui donne envie de revoir ce duel entre les deux équipes en Ligue des champions, lors des barrages.

Brest 2-5 Paris Saint-Germain

Buts : Del Castillo (50e) et Ajorque (71 e ) pour Brest // Dembélé (29 e , 57 e et 62 e ) et Ramos (89 e et 90 e +7) pour le Paris Saint-Germain

Que retenir, que mettre en avant ? Le triplé d’Ousmane Dembélé, après celui infligé à Stuttgart et décidément dans la forme de sa vie ? La large victoire du Paris Saint-Germain, leader solide de la Ligue 1 ? La résistance et la ténacité de Best lors de cette vingtième journée de Ligue 1, malgré la défaite sévère ? Le nombre de buts impressionnant et le spectacle offensif proposés par ce duel, qu’il est désormais possible d’appeler affiche ? Un peu de tout ça… Mais surtout que les deux équipes se retrouveront en seizièmes de finale de Ligue des champions et que vu ce que cela a donné ce samedi, ce n’est peut-être pas une si mauvaise nouvelle.…

Par Florian CADU pour SOFOOT.com