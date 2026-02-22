 Aller au contenu principal
Le Paris FC se sépare officiellement de Stéphane Gilli
information fournie par So Foot 22/02/2026 à 18:07

Du plomb dans les ailes de Red Bull.

Sur un siège éjectable depuis plusieurs jours, Stéphane Gilli n’aura pas survécu au match nul réalisé par son équipe du Paris FC ce samedi à Toulouse (1-1). Moins de 24 heures plus tard, le voilà désormais officiellement sur la touche , le club de la capitale ayant communiqué ce dimanche après-midi. « Stéphane Gilli restera dans la mémoire de tous ceux qui aiment ce club, celui qui lui aura permis de retrouver la Ligue 1, près d’un demi-siècle après l’avoir quittée. Une conscience professionnelle hors pair, un travail acharné, une loyauté et une gentillesse appréciés de tous auront marqué son passage au club.Je suis persuadé que son talent et ses compétences continueront à s’exprimer au plus haut niveau » , a déclaré à ce propos Pierre Ferracci, président du club.…

AL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
