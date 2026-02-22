Arsenal foudroie Tottenham et conforte sa place de leader
La première d'Igor Tudor sur le banc de Tottenham ne s'est pas passé comme espéré pour le tacticien croate. Pour son premier Derby du Nord de Londres il a vu Arsenal triompher 4 à 1 grâce à un doublé d'Eberechi Eze. Un succès qui permet aux Gunners de se redonner de l'air en tête du classement.
Tottenham 1-4 Arsenal
Buts : Kolo Muani (34 e ) pour les Spurs // Eze (32 e , 61 e ), Gyökeres (47 e , 90 e +5) pour les Gunners
Un derby du Nord de Londres plus que jamais déséquilibré entre des locaux qui lutte pour le maintien et une équipe d’Arsenal qui s’est présentée au Tottenham Hotspur Stadium dans la peau du leader de Premier League. Pourtant les espoirs étaient grands pour les Spurs d’enfin inverser la tendance avec l’arrivée sur le banc d’Igor Tudor le 13 février dernier et remporter enfin leur première victoire en championnat de l’année 2026. Il n’en a finalement rien été, les Gunners n’ont pas cédé à la pression et se sont finalement imposés 4 à 1, les Spurs eux restent à quatre longueurs de West Ham, premier relégable.…
