 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Paris FC se fait écraser par Chelsea
information fournie par So Foot 15/10/2025 à 23:05

Le Paris FC se fait écraser par Chelsea

Le Paris FC se fait écraser par Chelsea

Chelsea 4-0 Paris FC

Buts : Baltimore (sp, 31ᵉ), Kaneryd (39ᵉ), Thompson (47ᵉ) et Cuthbert (63ᵉ)

Une gifle.…

TM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les Bleuets éliminés aux tirs au but par le Maroc
    Les Bleuets éliminés aux tirs au but par le Maroc
    information fournie par So Foot 16.10.2025 01:21 

    Maroc 1-1 (5-4 TAB) France Buts : Olmeta (csc, 32ᵉ) pour le Maroc // Michal (59ᵉ) pour la France Dans le remake de la demi-finale de la Coupe du monde 2022 entre la France et le Maroc, les Lions de l’Atlas l’ont emporté aux tirs au but (1-1, 5-4 TAB) et se sont ... Lire la suite

  • Hans Hateboer devrait être prêté à Lyon
    Hans Hateboer devrait être prêté à Lyon
    information fournie par So Foot 15.10.2025 23:38 

    Histoire d’assurer ses arrières ? Selon les informations de L’Équipe , l’Olympique lyonnais et le Stade rennais se seraient mis d’accord pour le prêt gratuit du défenseur Hans Hateboer. Le club rhodanien prendrait en charge l’intégralité du salaire du Néerlandais ... Lire la suite

  • Qui pour jouer dans l’attaque du FC Barcelone ?
    Qui pour jouer dans l’attaque du FC Barcelone ?
    information fournie par So Foot 15.10.2025 22:50 

    Avec les blessures de Robert Lewandowski et Ferran Torres durant cette trêve internationale, le Barça se retrouve avec un secteur offensif complètement décimé à l’approche du Clásico, le 26 octobre. Alors, comment Hansi Flick va-t-il bien pouvoir composer une attaque ... Lire la suite

  • Kenny Rocha Santos : « Le Cap-Vert, c’est un petit Brésil »
    Kenny Rocha Santos : « Le Cap-Vert, c’est un petit Brésil »
    information fournie par So Foot 15.10.2025 22:49 

    Le Cap-Vert s’est qualifié pour la première Coupe du monde de son histoire. S’il n’a pas eu la chance de vivre cette soirée de folie au pays, le joueur du FC Rouen Kenny Rocha Santos compte bien tout faire pour être du voyage en Amérique du Nord. Le Cap-Vert s’est ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank