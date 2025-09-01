Le Paris FC proche d'engager Lucas Stassin
Proche du but.
Le Paris FC n’a pas encore terminé son mercato. Après la signature de Pierre Lees-Melou jeudi, le club parisien serait près d’enregistrer l’arrivée de Lucas Stassin . Selon les informations de L’Équipe , le club francilien aurait formulé une proposition de 26 M€ + 3 M€ de bonus à Saint-Étienne . Le PFC serait même parvenu à se mettre d’accord avec le buteur belge de 20 ans , auteur de 12 buts et 5 passes décisives en Ligue 1 la saison dernière.…
TM pour SOFOOT.com
