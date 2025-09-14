Le Paris FC enchaîne, Strasbourg assure et Metz déçoit

Le Paris FC sur le rythme du Paris Saint-Germain !

Après deux défaites pour débuter sa saison en championnat (à Angers, puis sur le terrain de l’Olympique de Marseille), le promu vient d’enchaîner deux victoires consécutives : sur la pelouse du Stade brestois, désormais avant-dernier, les hommes de la capitale ont en effet confirmé leur succès à domicile contre Metz en s’imposant. À la mi-temps, les Bretons étaient ainsi déjà menés de deux buts : l’un marqué par Willem Geubbels au quart d’heure de jeu suite à un centre signé Maxime Lopes, l’autre de Vincent Marchetti sur une passe décisive de… Geubbels. Sur chaque réalisation, l’ex-Pirate Pierre Lees-Melou était à l’origine de l’action. Le dixième du classement doit tout de même remercier Obed Nkambadio, auteur de nombreux sauvetages même s’il n’a rien pu faire sur le penalty de Romain Del Castillo (concédé par… Lees-Melou, au contact de Ludovic Ajorque) dans le second acte. En revanche, Otavio n’a pas autant brillé puisqu’il a été expulsé pour une intervention illicite sur l’inévitable Ajorque.…

FC pour SOFOOT.com