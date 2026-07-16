Le Paris FC débourse 20 millions d'euros pour un international italien

Le Paris FC débourse 20 millions d'euros pour un international italien

Toute histoire mérite une suite, et le Paris FC n’a pas attendu longtemps avant de réclamer la sienne. Prêté par Brighton la saison dernière, Diego Coppola s’est engagé définitivement avec le club de la capitale jusqu’en 2031.

Le PFC aurait déboursé 18 millions d’euros , auxquels pourraient s’ajouter deux millions de bonus , pour conserver le défenseur italien de 22 ans, qui compte deux sélections avec les Azzurri .…

MJ pour SOFOOT.com