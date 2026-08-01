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Le Paris FC arrache un bon match nul contre Stuttgart mais perd Emmanuel Mbemba sur blessure
information fournie par So Foot 01/08/2026 à 17:09
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Le Paris FC arrache un bon match nul contre Stuttgart mais perd Emmanuel Mbemba sur blessure

Le Paris FC arrache un bon match nul contre Stuttgart mais perd Emmanuel Mbemba sur blessure

VfB Stuttgart 2-2 Paris FC

Buts : Jovanovic, Zagadu pour Stuttgart // Koleosho pour le PFC

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