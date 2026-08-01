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Le Paris FC arrache un bon match nul contre Stuttgart mais perd Emmanuel Mbemba sur blessure
information fournie par So Foot•01/08/2026 à 17:09
Le Paris FC arrache un bon match nul contre Stuttgart mais perd Emmanuel Mbemba sur blessure
VfB Stuttgart 2-2 Paris FC
Buts : Jovanovic, Zagadu pour Stuttgart // Koleosho pour le PFC
De pas de club à deux clubs. La révélation du Mondial 2026 pourrait finalement ne jamais jouer au Chili . Alors que le club de Colo-Colo a annoncé le 25 juillet dernier le recrutement de Vozinha, le média brésilien Globo Esporte indique que le portier de 40 ans ...
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Pas de répit. Malgré le rétropédalage de Gianni Infantino sur l’ouverture des droits commerciaux des Coupes du monde aux investisseurs privés, les critiques continuent de pleuvoir sur le président de la FIFA. Après l’UEFA, c’est au tour de la Fédération allemande ...
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