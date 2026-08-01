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Molenbeek tourne la page John Textor
information fournie par So Foot 01/08/2026 à 18:14
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Molenbeek tourne la page John Textor

Molenbeek tourne la page John Textor

Jour férié à Molenbeek. L’ancien club de la galaxie Eagle, le RWD Molenbeek a annoncé dans un communiqué publié ce samedi la fin de l’ère Textor avec le retour comme actionnaire unique de Thierry Dailly.

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LB pour SOFOOT.com

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