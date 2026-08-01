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Molenbeek tourne la page John Textor
information fournie par So Foot•01/08/2026 à 18:14
Molenbeek tourne la page John Textor
Jour férié à Molenbeek. L’ancien club de la galaxie Eagle,
le RWD Molenbeek a annoncé dans un communiqué publié ce samedi la fin de l’ère Textor
avec le retour comme actionnaire unique de Thierry Dailly.
information fournie par AFP Video•01.08.2026•19:23•
Touché aux adducteurs aux Championnats de France, Léon Marchand participera bien à l'Euro de natation à partir du 10 août à Paris. Le quadruple champion olympique est pour l'instant inscrit sur quatre courses: les 200 et 400 m quatre nages, le 200 m papillon et ...
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L'alpiniste star britanno-népalais Nirmal Purja et les neuf autres membres de son expédition ont trouvé la mort dans une avalanche au Pakistan sur l'un des plus hauts sommets du monde. "C'est avec un immense chagrin que nous confirmons que Nirmal Purja a tragiquement ...
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