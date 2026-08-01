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Cyclisme/Tour de France Femmes-Lorena Wiebes remporte la 1ère étape, s'empare du maillot jaune
information fournie par Reuters 01/08/2026 à 18:20
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Tour de France féminin

Tour de France féminin

par Zhifan Liu

‌La Néerlandaise Lorena Wiebes (Team SD Worx-Protime) a remporté ​samedi à Lausanne en Suisse la première étape du Tour de France Femmes 2026 et s'empare par la ​même occasion du maillot jaune.

Dans la côte finale de Saint-François, la ​sprinteuse a pris le meilleur ⁠devant un petit groupe composé des principales favorites ‌de cette édition.

Jour de la fête nationale suisse, les coureuses se sont élancées en ​début d'après-midi depuis ‌Lausanne pour une boucle de 138 km ⁠dans la capitale olympique entre le lac de Neuchâtel et le lac Léman.

Cette première étape, nerveuse, a ⁠été émaillée de ‌nombreuses chutes, impliquant notamment la Suissesse Marlen ⁠Reusser (Movistar Team), une des favorites pour la victoire ‌finale, qui a perdu le contrôle de ⁠son vélo à une vingtaine de kilomètres ⁠de l'arrivée, ‌sans incidence.

L'Italienne Laura Tomasi (Uno-X Mobility), elle aussi tombée, a ​dû poser pied à ‌terre et a été la première concurrente à abandonner.

Présente au sein de ​l'échappée du jour qui a compté jusqu'à 5 minutes d'avance sur le peloton, la Française ⁠Océane Mahé (Ma Petite Entreprise) en a profité pour marquer des points au classement de la montagne et devenir la première à revêtir la tunique du maillot à pois de meilleure grimpeuse.

(Reportage par Zhifan Liu, édité ​par Benjamin Mallet)

Sport
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