Cyclisme/Tour de France Femmes-Lorena Wiebes remporte la 1ère étape, s'empare du maillot jaune

Tour de France féminin
par Zhifan Liu
La Néerlandaise Lorena Wiebes (Team SD Worx-Protime) a remporté samedi à Lausanne en Suisse la première étape du Tour de France Femmes 2026 et s'empare par la même occasion du maillot jaune.
Dans la côte finale de Saint-François, la sprinteuse a pris le meilleur devant un petit groupe composé des principales favorites de cette édition.
Jour de la fête nationale suisse, les coureuses se sont élancées en début d'après-midi depuis Lausanne pour une boucle de 138 km dans la capitale olympique entre le lac de Neuchâtel et le lac Léman.
Cette première étape, nerveuse, a été émaillée de nombreuses chutes, impliquant notamment la Suissesse Marlen Reusser (Movistar Team), une des favorites pour la victoire finale, qui a perdu le contrôle de son vélo à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée, sans incidence.
L'Italienne Laura Tomasi (Uno-X Mobility), elle aussi tombée, a dû poser pied à terre et a été la première concurrente à abandonner.
Présente au sein de l'échappée du jour qui a compté jusqu'à 5 minutes d'avance sur le peloton, la Française Océane Mahé (Ma Petite Entreprise) en a profité pour marquer des points au classement de la montagne et devenir la première à revêtir la tunique du maillot à pois de meilleure grimpeuse.
(Reportage par Zhifan Liu, édité par Benjamin Mallet)
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