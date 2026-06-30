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Le Paraguay crée la sensation et élimine l'Allemagne aux tirs au but
information fournie par So Foot 30/06/2026 à 02:12

Le Paraguay crée la sensation et élimine l'Allemagne aux tirs au but

Le Paraguay crée la sensation et élimine l'Allemagne aux tirs au but

Longtemps tombée sur un mur paraguayen bien organisé, ou elle-même bien ennuyante, l'Allemagne sort déjà de la Coupe du monde, éliminée aux tirs au but par le Paraguay (1-1, 3-4 T.A.B.). Si la France se qualifie face à la Suède, elle sait à quoi s'attendre.

Allemagne 1-1 ( 3-4 T.A.B.) Paraguay

Buts : Havertz (54 e ) pour la Mannschalft // Enciso (42 e ) pour l’Albirroja.

Tirs au but réussis Kimmich, Musiala et Amiri pour l’Allemagne // Mauricio, Gómez, Galaza et Canale pour le Paraguay

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com

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