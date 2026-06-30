Le Paraguay crée la sensation et élimine l'Allemagne aux tirs au but
Longtemps tombée sur un mur paraguayen bien organisé, ou elle-même bien ennuyante, l'Allemagne sort déjà de la Coupe du monde, éliminée aux tirs au but par le Paraguay (1-1, 3-4 T.A.B.). Si la France se qualifie face à la Suède, elle sait à quoi s'attendre.
Allemagne 1-1 ( 3-4 T.A.B.) Paraguay
Buts : Havertz (54 e ) pour la Mannschalft // Enciso (42 e ) pour l’Albirroja.
Tirs au but réussis Kimmich, Musiala et Amiri pour l’Allemagne // Mauricio, Gómez, Galaza et Canale pour le Paraguay …
Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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