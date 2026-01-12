 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le pape reçoit la Vénézuélienne Maria Corina Machado, prix Nobel de la paix
information fournie par Reuters 12/01/2026 à 17:11

Le pape Léon XIV rencontre Maria Machado, leader de l'opposition vénézuélienne et lauréate du prix Nobel de la paix, au Vatican

Le pape Léon XIV rencontre Maria Machado, leader de l'opposition vénézuélienne et lauréate du prix Nobel de la paix, au Vatican

Le pape Léon XIV a reçu lundi Maria Corina ‍Machado, figure de l'opposition vénézuélienne et lauréate du prix Nobel de la paix, a annoncé le Vatican, sans ‌plus de détails.

Cette rencontre ne figurait pas à l'agenda du pape initialement transmis à la presse ​mais figure dans le communiqué quotidien du Vatican sur ⁠les entretiens du souverain pontife.

Léon XIV, premier pape originaire des Etats-Unis, a appelé à ⁠ce que le ‍Venezuela reste un pays pleinement indépendant après ⁠la capture du président Nicolas Maduro par les forces spéciales américaines lors d'un raid à Caracas le 3 ​janvier.

Dans un discours sur les affaires du monde vendredi, le pape a dénoncé le recours à la force ⁠dans les relations entre Etats et a ​exigé le respect des droits humains au Venezuela.

Maria ​Corina Machado, ​ancienne députée à l'Assemblée nationale vénézuélienne, n'a pas été ​autorisée à se présenter ⁠à l'élection présidentielle organisée en 2024 dans son pays, officiellement remportée par Nicolas Maduro malgré des accusations de fraude.

Le comité Nobel a déclaré en octobre avoir désigné Maria ‌Corina Machado "pour son travail inlassable en faveur des droits démocratiques du peuple vénézuélien et pour sa lutte en faveur d'une transition juste et pacifique de la dictature à la démocratie".

(Joshua McElwee, version française Bertrand Boucey, édité ‌par Sophie Louet)

Venezuela
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 17:22

    Je suis Chrétiens et conservateur … reçoit Trump STP, l’homme qui avec une paire clochette en fera plus que tout le monde pour la paix et la liberté des peuples.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank