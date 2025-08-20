 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le pape Léon XIV va se rendre au Liban d'ici la fin de l'année-cardinal
information fournie par Reuters 20/08/2025 à 13:37

par Joshua McElwee

Le pape Léon XIV prévoit de se rendre au Liban, a annoncé mercredi le plus haut responsable catholique du pays, ce qui pourrait constituer le premier déplacement à l'étranger du nouveau souverain pontife.

Le pape se rendra au Liban "d'ici décembre", a déclaré le cardinal libanais Béchara Raï à la chaîne de télévision Al Arabia.

Le cardinal, à la tête de l'Église catholique maronite qui compte 3,5 millions de membres, n'a pas donné de date précise pour la visite mais affirmé que "les préparatifs sont déjà en cours".

Un responsable libanais proche du dossier a confirmé que des discussions étaient en cours au sujet d'une visite du pape Léon XIV vers la fin de l'année.

Un porte-parole du Vatican n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

Le pape Léon XIV a été élu début mai par les cardinaux catholiques pour succéder au défunt souverain pontife François. Ce dernier avait prévu de se rendre au Liban mais n'a pas pu le faire en raison de problèmes de santé.

(Rédigé par Joshua McElwee, avec la contribution de Maya Gebeily à Beyrouth; version française Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)

Proche orient
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank