Le pape Léon XIV se rétablit comme prévu de son opération d'un cancer du poumon

par Joshua McElwee

- Le rétablissement du pape Léon XIV de son opération d'un cancer du poumon suit son cours, a annoncé jeudi le Vatican, qui précise que le souverain pontife de 71 ans a recommencé à travailler.

Léon a subi mardi une intervention chirurgicale lors de laquelle le lobe inférieur de son poumon droit a été retiré, alors qu'un adénocarcinome - une forme courante de cancer pulmonaire - a été détecté.

Des contrôles de routine ont donné des résultats normaux et une radio de ses poumons a montré un bon rétablissement, ont annoncé ses médecins.

Le souverain pontife a mené ses activités de manière autonome et a réalisé des exercices physiques comprenant toute une gamme de mouvements, ont-ils ajouté.

L'annonce du diagnostic du pape élu en 2025, vu comme relativement jeune et énergétique, a soulevé des interrogations sur la suite de son pontificat.

Si le Vatican a dit il y a deux jours que l'opération s'était déroulée sans complication, aucun détail sur la taille et la propagation de la tumeur n'a été communiqué.

Tous les engagements publics du Saint-Père ont été annulés jusqu'au 20 octobre.

(Version française Zhifan Liu, édité par)