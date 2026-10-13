Le pape Léon XIV opéré d'un nodule pulmonaire mardi après-midi

Le pape Léon XIV devait subir mardi après-midi une intervention chirurgicale, à l'hôpital Gemelli de Rome, pour le retrait d'un nodule pulmonaire détecté à un stade précoce, confirme le Vatican.

Le souverain pontife, âgé de 71 ans, a annoncé dimanche que cette petite masse avait été localisée lors d'un récent bilan de santé et qu'elle était "bien circonscrite".

Le Vatican précise que le saint-père devrait rester en convalescence environ une semaine. Tous ses engagements publics ont été annulés jusqu'au 20 octobre.

(Reportage Joshua McElwee, Cristiano Corvino et Clara Schoenthaler, version française Sophie Louet)