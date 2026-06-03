Le pape Léon va se rendre en Espagne aux côtés des migrants

par Joshua McElwee

Le pape Léon XIV effectue à partir de samedi une tournée d'une semaine en Espagne, sa première visite dans un pays européen autre que l'Italie, lors de laquelle il a notamment prévu de rencontrer aux îles Canaries des migrants ayant traversé l'Atlantique pour rejoindre le Vieux Continent.

Cible de critiques de Donald Trump pour avoir dénoncé la guerre en Iran et la politique anti-immigration du président américain, le souverain pontife devrait rassembler de larges foules lors de sa visite, qui inclut des étapes à Madrid, Montserrat et Barcelone.

Léon va devenir le premier pape à s'exprimer devant le Parlement espagnol, lundi, et va également inaugurer la dernière tour de la Sagrada Familia - la fameuse basilique barcelonaise conçue par l'architecte Antoni Gaudi, devenue la plus haute église au monde.

Au cours des deux derniers jours de sa visite, le pape se rendra à Tenerife et à la Grande Canarie, où il rencontrera des migrants et des organisations venant en aide à ceux-ci.

Le souverain pontife veut envoyer un signal disant qu'il "se tient aux côtés" des migrants, a déclaré Caya Suárez Ortega, directrice de Caritas Canarias, l'organisation caricative officielle de l'Eglise catholique dans les Canaries.

"La première chose que les migrants m'ont dite quand ils ont été invités (aux rencontres avec le pape), c'est leur gratitude énorme qu'il serait parmi eux", a-t-elle ajouté.

D'après l'ONG Caminado Fronteras, plus de 3.000 personnes sont mortes l'an dernier en tentant de rejoindre les îles Canaries, souvent dans des embarcations de fortune.

Le gouvernement du socialiste Pedro Sanchez a lancé un vaste programme de régularisation de sans-papiers dans le cadre duquel environ 500.000 migrants peuvent soumettre une demande de statut légal.

Le principal rassemblement lors de la visite de Léon XIV, qui parle espagnol après avoir vécu des décennies au Pérou où il fut évêque, devrait être la messe prévue dimanche sur la Place de Cybèle à Madrid, a déclaré Rafael Rubio, coordonnateur national de la visite du pape.

La précédente visite en Espagne d'un souverain pontife, celle de Benoît XVI, remonte à 2011.

(Joshua McElwee; version française Jean Terzian, édité par Benoit Van Overstraeten)