Le pape Léon exhorte les médias à montrer les souffrances de la guerre, avertit contre la "propagande"

Le pape Léon dénonce la "violence atroce" de la guerre en Iran et appelle à un cessez-le-feu
Le pape Léon XIV a exhorté lundi les journalistes à mettre en lumière les souffrances causées par la guerre, mettant en garde contre les reportages susceptibles de glisser vers la propagande en glorifiant les conflits ou en servant de "mégaphone" pour amplifier la voix de ceux qui sont au pouvoir.
Lors d'une rencontre avec des journalistes de TG2, le journal télévisé de la chaîne publique italienne Rai 2, le pape a lancé un appel direct aux reporters pour qu'ils "montrent le visage de la guerre et la racontent à travers les yeux des victimes, afin de ne pas la transformer en jeu vidéo".
"Dans les circonstances dramatiques de la guerre, telles que celles que nous vivons actuellement, l’information doit se prémunir contre le risque de se transformer en propagande", a déclaré Léon XIV, le premier pape américain.
Les journalistes doivent s’attacher "à vérifier les informations afin de ne pas devenir le porte-voix du pouvoir", a-t-il ajouté.
Léon XIV n’a pas mentionné de conflit spécifique lundi, mais il a récemment intensifié ses appels à mettre fin à l’escalade de la guerre israélo-américaine contre l'Iran.
Dimanche, il a appelé à un cessez-le-feu immédiat face à ce qu’il a qualifié de "violence atroce" du conflit, dans l’une de ses déclarations les plus fermes à ce jour.
L’avertissement du pape contre la représentation de la guerre comme un jeu vidéo fait écho aux propos d’un haut responsable de l’Église aux États-Unis au début du mois.
Le cardinal de Chicago, Blase Cupich, a vivement critiqué la Maison blanche pour avoir publié sur les réseaux sociaux une vidéo présentant des images de la guerre en Iran, mêlées à des scènes tirées de jeux vidéo et de films d’action. Blase Cupich a qualifié cette vidéo de "répugnante".
(Reportage Joshua McElwee, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)
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