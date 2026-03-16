Le pape Léon exhorte les médias à montrer les souffrances de la guerre, avertit contre la "propagande"

Le pape Léon dénonce la "violence atroce" de la guerre en Iran et appelle à un cessez-le-feu

Le pape ‌Léon XIV a exhorté lundi les journalistes à mettre en lumière les ​souffrances causées par la guerre, mettant en garde contre les reportages susceptibles de glisser vers la propagande en glorifiant les conflits ou en servant de "mégaphone" ​pour amplifier la voix de ceux qui sont au pouvoir.

Lors d'une rencontre avec des journalistes de ​TG2, le journal télévisé de la ⁠chaîne publique italienne Rai 2, le pape a lancé un appel direct ‌aux reporters pour qu'ils "montrent le visage de la guerre et la racontent à travers les yeux des victimes, afin de ​ne pas la transformer ‌en jeu vidéo".

"Dans les circonstances dramatiques de la guerre, ⁠telles que celles que nous vivons actuellement, l’information doit se prémunir contre le risque de se transformer en propagande", a déclaré Léon XIV, le premier ⁠pape américain.

Les journalistes ‌doivent s’attacher "à vérifier les informations afin de ne pas devenir ⁠le porte-voix du pouvoir", a-t-il ajouté.

Léon XIV n’a pas mentionné de ‌conflit spécifique lundi, mais il a récemment intensifié ses appels ⁠à mettre fin à l’escalade de la guerre israélo-américaine contre ⁠l'Iran.

Dimanche, il a ‌appelé à un cessez-le-feu immédiat face à ce qu’il a qualifié de "violence atroce" ​du conflit, dans l’une de ‌ses déclarations les plus fermes à ce jour.

L’avertissement du pape contre la représentation de la guerre ​comme un jeu vidéo fait écho aux propos d’un haut responsable de l’Église aux États-Unis au début du mois.

Le cardinal de Chicago, Blase ⁠Cupich, a vivement critiqué la Maison blanche pour avoir publié sur les réseaux sociaux une vidéo présentant des images de la guerre en Iran, mêlées à des scènes tirées de jeux vidéo et de films d’action. Blase Cupich a qualifié cette vidéo de "répugnante".

(Reportage Joshua McElwee, version française Elena Smirnova, ​édité par Augustin Turpin)