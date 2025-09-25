Le Pana leader, Lille dans le top 8

D’un Z qui veut dire Zaroury.

Le Panathinaïkos est le premier leader officiel de la Ligue Europa cette saison, et il le doit en grande partie à Anass Zaroury. L’ancien lensois a inscrit un triplé (13 e , 19 e , 68 e ) lors de la large victoire de son équipe sur la pelouse des Young Boys (1-4). Le Dinamo Zagreb, tombeur de Fenerbahçe (3-1), et Midtjylland, vainqueur de Graz (2-0), complètent ce podium très provisoire. Un autre ex de Ligue 1 a brillé ce jeudi : Badredine Bouanani, buteur décisif dans le succès de Stuttgart contre le Celta (2-1).…

QB pour SOFOOT.com