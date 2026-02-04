Le Pakistan tente de mater une insurrection qui a fait 58 morts durant le week-end

par Saleem Ahmed et Asif Shahzad

Les forces de sécurité pakistanaises ont utilisé des drones et des hélicoptères pour reprendre le contrôle d'une ville du sud-ouest aux mains d'insurgés séparatistes après trois jours de combats, a déclaré mercredi la police, alors que le bilan des violences du week-end s'élève à 58 morts.

Des attaques coordonnées menées samedi par l'Armée de libération du Baloutchistan (ALB) ont pratiquement paralysé la plus grande province du Pakistan, les forces de sécurité ayant échangé des tirs avec les insurgés dans plus d'une douzaine d'endroits, tuant 197 activistes.

"J'ai cru que le toit et les murs de ma maison allaient exploser", a déclaré Robina Ali, une femme au foyer vivant près du principal bâtiment administratif de la capitale provinciale fortifiée de Quetta, secouée par une puissante explosion dans la matinée.

Les combattants de l'ALB, le groupe d'insurgés le plus puissant de la région, ont pris d'assaut des écoles, des banques, des marchés et des installations de sécurité à travers le Baloutchistan dans le cadre de l'une de leurs plus importantes offensives, tuant quelque 22 agents de sécurité et 36 civils.

Dans la ville désertique de Nushki, qui compte environ 50.000 habitants, les insurgés ont pris le contrôle du poste de police et d'autres installations de sécurité, déclenchant des affrontements qui ont duré trois jours.

La police a déclaré que sept agents avaient été tués dans les combats avant qu'elle ne reprenne le contrôle de la ville lundi soir, tandis que les opérations contre l'ALB se poursuivent ailleurs dans la province.

"Des renforts ont été envoyés à Nushki", a déclaré un responsable des services de sécurité. "Des hélicoptères et des drones ont été utilisés contre les activistes."

Le ministère pakistanais de l'Intérieur n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaires.

Plus vaste et plus pauvre province du Pakistan, le Baloutchistan est frontalier de l'Iran et de l'Afghanistan et accueille les investissements de Pékin dans le port en eau profonde de Gwadar et d'autres projets.

LE PAKISTAN ACCUSE L'INDE

Cette province riche en minerais est depuis des décennies le théâtre d'une insurrection menée par des séparatistes baloutches, qui réclament davantage d'autonomie et une part plus importante des ressources naturelles.

L'ALB, qui a exhorté la population de la province à la soutenir, a déclaré mardi avoir tué 280 soldats au cours de son opération "Herof" ("Tempête noire"), sans fournir de preuves.

Selon les responsables de la sécurité, les attaques du week-end ont commencé samedi à 4 heures du matin par des attentats-suicides à Nushki et dans le port de pêche de Pasni, ainsi que par des attaques à l'arme à feu et à la grenade dans 11 autres endroits, dont Quetta.

Les insurgés se sont emparés d'au moins six bureaux administratifs de district et se sont approchés jusqu'à 1 km du bureau du ministre en chef de la province à Quetta, ont déclaré les responsables de la police.

Le Pakistan a reproché à l'Inde d'être responsable de ces attaques sans étayer ses accusations, de nature à aggraver les tensions entre les deux pays voisins après un conflit armé - le plus grave depuis des décennies - qui les a opposés au mois de mai.

Le ministère indien des Affaires étrangères a rejeté ces accusations, déclarant qu'Islamabad devrait plutôt répondre aux "revendications de longue date de sa population dans la région".

(Reportage Saleem Ahmed à Quetta et Asif Shahzad à Islamabad, avec Ariba Shahid à Karachi ; rédigé par Saad Sayeed, version française Benjamin Mallet, édité par Kate Entringer)