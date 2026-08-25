Le Pakistan fait état de progrès dans les négociations avec l'Iran

Le ministre pakistanais de l'Intérieur, Mohsin Naqvi, a déclaré mardi à l'issue d'une visite à Téhéran que le Pakistan et l'Iran avaient réalisé des "progrès significatifs" lors de pourparlers organisés pour une résolution du conflit entre les États-Unis et l'Iran.

Les discussions entre les deux parties ont porté sur les mesures visant à empêcher une nouvelle escalade, la réouverture du détroit d'Ormuz et une fin rapide de la guerre, selon un communiqué de l'armée pakistanaise concernant la rencontre entre le chef de l'armée pakistanaise, Asim Munir, et les dirigeants iraniens.

Islamabad et Téhéran ont également échangé leurs points de vue sur la paix régionale et la manière de parvenir à un règlement négocié du différend, précise le communiqué.

"Le président iranien a exposé en toute franchise le point de vue de son gouvernement et nous avons eu un échange très constructif sur les questions en jeu", a déclaré Mohsin Naqvi, qui accompagnait Asim Munir à Téhéran, dans un message publié sur X.

La Maison blanche et le Département d'État américain n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Asim Munir s'était entretenu avec le président américain Donald Trump avant sa visite à Téhéran, a rapporté Reuters lundi.

L'administration Trump a annoncé lundi un renforcement des sanctions secondaires qu'elle entend imposer aux entités et aux pays qui entretiennent des relations commerciales avec l'Iran à travers le monde, sans préciser quels pays seraient visés, ni quand les sanctions évoquées entreraient en vigueur.

(Rick Noack et Kanishka Singh ; rédigé par Hritam Mukherjee et Shilpa Jamkhandikar ; version française Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)