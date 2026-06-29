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Le Pakistan dit avoir tué 29 combattants afghans
information fournie par Reuters 29/06/2026 à 11:54

(Répétition du titre)

par Mohammad Yunus Yawar

Les forces de sécurité pakistanaises ont annoncé lundi avoir tué au moins 29 combattants islamistes lors d'opérations militaires menées le long de la frontière avec l'Afghanistan, tandis que les taliban afghans ont dit de leur côté qu'au moins 38 civils avaient perdu la vie lors de frappes aériennes.

L'attaque de dimanche était la deuxième menée par le Pakistan depuis le début du mois contre des cibles situées en Afghanistan.

Cette nouvelle action risque d'exacerber un conflit les tensions entre les deux anciens alliés, qui se sont affrontés en février dans l'une de leurs batailles les plus meurtrières depuis des années.

Les tensions entre les deux pays se nourrissent des accusations portées par le Pakistan sur la présence en Afghanistan de groupes islamistes armés menant des attaques transfrontalières sur son sol.

Les taliban rejettent ces accusations et considèrent les violences au Pakistan comme un problème de sécurité intérieure chez son voisin.

Les frappes pakistanaises ont tué 25 combattants dans les provinces afghanes de Paktia, Paktika et Kunar et détruit de "grandes quantités" d'armes et de munitions, a déclaré lundi le ministre de l'Information pakistanais, Attaullah Tarar, sur la plate-forme X.

Quatre autres combattants liés à la faction Jamaat-ul-Ahrar des talibans pakistanais ont été tués lors d'attaques terrestres dans le district de Bajaur, situé dans la province frontalière du nord, le Khyber Pakhtunkhwa.

Toutefois, le porte-parole du gouvernement afghan, Hamdullah Fitrat, a déclaré que ces frappes avaient fait 38 morts et 163 blessés parmi les civils, dont des femmes et des enfants.

Selon le porte-parole, la majeure partie des victimes a perdu la vie après le bombardement par des avions pakistanais d'une maison dans la province de Paktia, qui a fait 28 morts et 158 blessés, a-t-il ajouté.

Attaullah Tarar a décrit les attaques du Pakistan comme une réponse à "plusieurs incidents terroristes récents", notamment l'attaque à la bombe et à l'arme à feu perpétrée samedi par le Jamaat-ul-Ahrar contre une base des Rangers du Sindh - une force paramilitaire pakistaine - dans la ville de Karachi, qui a fait trois morts et quatre blessés parmi les soldats.

(Reportage de Mohammad Yunus Yawar à Kaboul, Bipasha Dey à Bangalore et Shilpa Jamkhandikar à Mumbai; Rédigé par Saad Sayeed; version française Rihab Latrache, édité par Benoit Van Overstraeten)

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