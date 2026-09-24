Le Pakistan dit avoir frappé des cibles en Afghanistan

(Actualisé avec bilan, précisions)

Le Pakistan a déclaré jeudi avoir mené des frappes aériennes et des attaques de drones contre dix sites en Afghanistan qui, selon Islamabad, servaient à stocker et à lancer des drones en direction de son territoire.

Les taliban au pouvoir à Kaboul ont annoncé un bilan de quatre civils tués.

Dans un communiqué publié sur X, le ministre pakistanais de l'Information, Attaullah Tarar, a déclaré que ces frappes étaient "proportionnées et strictement limitées" à des objectifs militaires et qu'elles visaient à répondre à des tentatives d'attaques menées la veille par l'Afghanistan.

Les systèmes de défense aérienne pakistanais ont détecté et intercepté mercredi des drones lancés depuis le territoire afghan avant qu'ils n'atteignent leurs cibles, a-t-il expliqué, prévenant que "toute nouvelle action provocatrice des taliban afghans recevra une réponse ferme et résolue".

A Kaboul, les taliban ont nié que leur gouvernement ait lancé des drones contre le Pakistan mercredi.

Zabihullah Mujahid, porte-parole du régime islamiste, a déclaré que les frappes pakistanaises avaient atteint les provinces de Kandahar, Paktia et Khost.

"De telles actions imprudentes et hostiles ne manqueront pas de provoquer la colère du peuple afghan et auront des conséquences néfastes pour l'armée pakistanaise", a-t-il averti.

Islamabad accuse Kaboul d'abriter des combattants djihadistes qui mènent des actions transfrontalières.

Le Pakistan a été pendant des décennies le principal allié des taliban afghans, favorisant leur organisation au début des années 1990 avec la volonté de gagner en "profondeur stratégique" face à l'Inde, son rival régional.

Mais leurs relations se sont détériorées ces derniers mois au point que le ministre pakistanais de la Défense a déclaré en février son pays en "guerre ouverte" contre les taliban après le lancement d'une campagne de bombardements aériens contre plusieurs villes d'Afghanistan et de combats au sol le long de la frontière.

Après trois mois de calme relatif, une attaque contre un poste de police qui a fait au moins 24 morts la semaine dernière dans le nord-ouest du Pakistan a relancé les hostilités.

En début de semaine, le gouvernement pakistanais a annoncé la mort de 28 activistes armés lors de frappes aériennes à la frontière entre les deux pays.

(Sayed Hassib et Mohammad Yunus Yawar à Kaboul, et Rick Noack à Islamabad ; version française Camille Raynaud et Jean-Stéphane Brosse)