 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Pakistan a annoncé avoir tué 29 militants afghans
information fournie par Reuters 29/06/2026 à 11:37

par Mohammad Yunus Yawar

Les forces de sécurité pakistanaises ont annoncé lundi avoir tué au moins 29 militants islamistes lors d'opérations militaires menées le long de la frontière avec l'Afghanistan, tandis que les talibans afghans ont dit de leur côté qu'au moins 38 civils avaient perdues la vie lors de frappes aériennes.

L'attaque de dimanche était la deuxième menée par le Pakistan depuis le début du mois contre des cibles situées en Afghanistan.

Cette nouvelle action risque d'exacerber un conflit les tensions entre les deux anciens alliés, qui se sont affrontés en février dans l'une de leurs batailles les plus meurtrières depuis des années.

Les tensions entre les deux pays se nourrissent des accusations portées par le Pakistan sur la présence en Afghanistan de groupes islamistes armés menant des attaques transfrontalières sur son sol.

Les taliban rejettent ces accusations et considèrent les violences au Pakistan comme un problème de sécurité intérieure chez son voisin.

Les frappes pakistanaises ont tué 25 militants dans les provinces afghanes de Paktia, Paktika et Kunar et détruit de "grandes quantités" d'armes et de munitions, a déclaré lundi le ministre de l'Information pakistanais, Attaullah Tarar, sur la plate-forme X.

Quatre autres combattants liés à la faction Jamaat-ul-Ahrar des talibans pakistanais ont été tués lors d'attaques terrestres dans le district de Bajaur, situé dans la province frontalière du nord, le Khyber Pakhtunkhwa.

Toutefois, le porte-parole du gouvernement afghan, Hamdullah Fitrat, a déclaré que ces frappes avaient fait 38 morts et 163 blessés parmi les civils, dont des femmes et des enfants.

Selon le porte-parole, la majeure partie des victimes a perdu la vie après le bombardement par des avions pakistanais d'une maison dans province de Paktia, qui a fait 28 morts et 158 blessés, a-t-il ajouté.

Attaullah Tarar a décrit les attaques du Pakistan comme une réponse à "plusieurs incidents terroristes récents", notamment l'attaque à la bombe et à l'arme à feu perpétrée samedi par le Jamaat-ul-Ahrar contre une base des Rangers du Sindh - une force paramilitaire pakistaine - dans la ville de Karachi, qui a fait trois morts et quatre blessés parmi les soldats.

(Reportage de Mohammad Yunus Yawar à Kaboul, Bipasha Dey à Bangalore et Shilpa Jamkhandikar à Mumbai; Rédigé par Saad Sayeed; version française Rihab Latrache, édité par Benoit Van Overstraeten)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 29.06.2026 11:48 

    Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,38% pour le Dow Jones .DJI , de 0,72% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 1% pour le Nasdaq .IXIC : * SECTEUR TECHNOLOGIQUE ... Lire la suite

  • Le géant du tabac British American Tobacco (BAT) a annoncé lundi la suppression de 5.500 postes dans le monde ( AFP / Isabel Infantes )
    British American Tobacco annonce 5.500 suppressions de postes dans le monde
    information fournie par AFP 29.06.2026 11:43 

    Le géant du tabac British American Tobacco (BAT) a annoncé lundi la suppression de 5.500 postes dans le monde dans le cadre d'un "programme de transformation" qui doit permettre d'économiser 600 millions de livres (695 millions d'euros) d'ici 2028. "D'ici la fin ... Lire la suite

  • Secouristes et bénévoles recherchent des survivants à La Guaira, dans l’État de La Guaira, au Venezuela, le 28 juin 2026, à la suite de deux séismes ( POOL / Miguel MEDINA )
    Séismes au Venezuela: peu d'espoirs de retrouver des survivants, la grogne monte
    information fournie par AFP 29.06.2026 11:37 

    Les espoirs de retrouver des survivants s'amenuisent au Venezuela lundi et la frustration augmente face à une mobilisation jugée insuffisante, après le double séisme qui a tué au moins 1.450 personnes et fait des dizaines de milliers de disparus. Des images de ... Lire la suite

  • Pékin a annoncé lundi avoir ajouté 20 entités japonaises sur sa "liste noire" de contrôle des exportations, leur interdisant l'accès aux biens chinois à double usage civil et militaire ( CN-STR / - )
    Pékin annonce des restrictions d'exportation visant 20 entités japonaises
    information fournie par AFP 29.06.2026 11:33 

    Pékin a annoncé lundi avoir ajouté 20 entités japonaises sur sa "liste noire" de contrôle des exportations, leur interdisant l'accès aux biens chinois à double usage civil et militaire, nouvelle escalade après des mois de tensions avec Tokyo. Les entités sanctionnées ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank