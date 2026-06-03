Warsh, de la Fed, hérite d'une économie de plus en plus mise à mal par l'inflation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le « Beige Book » de la Fed met en évidence l'impact généralisé de la hausse des prix de l'énergie

* Les perspectives de croissance économique sont incertaines, avec des signes de faiblesse des dépenses de consommation

* Warsh tiendra sa première réunion de politique monétaire en tant que président de la Fed dans deux semaines

(Ajout de détails tirés du rapport et de commentaires d'analystes aux paragraphes 4 à 10 et au dernier paragraphe) par Ann Saphir et Howard Schneider

Le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh , hérite d'une économie en plein boom des investissements, mais qui montre des signes de tension chez les consommateurs, de faiblesse de l'emploi et de hausse des prix, selon les rapports de ses collègues qui serviront de cadre à sa première réunion dans deux semaines en tant que directeur de la banque centrale américaine.

« Les perspectives économiques pour les six prochains mois n'auraient guère évolué en termes de croissance attendue, l'incertitude élevée et les signes d'affaiblissement des dépenses de consommation pesant sur le moral des entreprises », a déclaré la Fed mercredi dans son dernier rapport « Beige Book ».

Il s'agit d'une synthèse de données économiques qualitatives provenant de tout le pays, que les décideurs politiques utilisent pour éclairer leur compréhension de l'économie et leurs décisions politiques.

Dans tous les secteurs, le rapport a mis en évidence un affaiblissement de la demande des consommateurs et une hausse des pressions sur les coûts.

« Les districts ont noté que les coûts liés à l’énergie, en raison du conflit au Moyen-Orient, constituaient le principal facteur de pression inflationniste, avec des répercussions sur le transport, l’emballage, l’alimentation et les engrais », indique le rapport.

Face à la hausse des prix de l'essence, les consommateurs se tournent vers les voitures hybrides ou achètent tout simplement moins de voitures neuves, constate-t-il. De même, le nombre de conteneurs vides exportés diminue, les transporteurs les conservant en raison des prévisions d'une faible demande intérieure.

La hausse des coûts énergétiques a également entraîné une augmentation des prix des engrais. Les producteurs de pommes de New York s’attendent à une récolte bien moins importante plus tard dans l’année, car les engrais sont devenus trop chers à utiliser.

Les entreprises manufacturières ont indiqué à la Fed de Richmond que la demande s'était affaiblie en raison de la prudence des consommateurs, et un fabricant d'équipements dans l'industrie des plastiques a déclaré que ses clients retardaient leurs investissements en capital en raison des pénuries de pétrole attendues.

Dans l'Ouest, la demande liée au tourisme est restée solide pour des événements spécifiques tels que les concerts et les réunions d'entreprise, a indiqué la Fed de San Francisco. Mais la demande dans les « lieux axés sur le rapport qualité-prix » et les destinations régionales a baissé, les consommateurs réduisant leurs déplacements en voiture et leurs escapades du week-end. Un interlocuteur a déclaré à la Fed de Kansas City que « les ménages à revenus moyens tirent le maximum de chaque dollar avant de décider de le dépenser ».

Du côté des points positifs, neuf des douze banques régionales ont cité la construction de centres de données d’IA comme un moteur de la demande d’investissement ainsi que de main-d’œuvre dans les secteurs de la construction et de l’industrie manufacturière, même si elles ont signalé un ralentissement dans d’autres domaines.

Reflétant ce paysage contrasté, Nancy Vanden Houten, économiste chez Oxford Economics, a déclaré que le Beige Book était « cohérent avec une économie qui subit les tensions de la guerre entre les États-Unis et Israël contre l’Iran, les hausses de prix pesant sur les ménages à faibles et moyens revenus, mais qui dispose encore d’une dynamique suffisante pour générer une croissance du PIB d’environ 2 % cette année ».

CERTAINS JEUNES TRAVAILLEURS CONSTATENT UN RALENTISSEMENT DES EMBAUCHES Warsh a remplacé Jerome Powell à la tête de la Fed fin mai, alors même que de nombreux responsables de la banque centrale commençaient à s’inquiéter davantage de l’inflation, qui a repris de la vitesse ces derniers mois, en partie en raison de la guerre soutenue par les États-Unis contre l’Iran . L’inflation est supérieure à l’objectif de 2 % de la Fed depuis plus de cinq ans. Le sentiment au sein de la banque centrale, d’après les déclarations publiques des responsables ainsi que le compte-rendu de sa réunion des 28 et 29 avril, a évolué: on est passé d’une attente commune d’une baisse des taux d’intérêt plus tard dans l’année à un sentiment croissant qu’un maintien prolongé des taux actuels, voire une hausse des coûts d’emprunt, pourrait s’avérer nécessaire.

L'inflation mesurée selon l'indicateur de référence de la Fed a bondi à 3,8 % en avril, contre 3,5 % en mars, tandis que le marché du travail , qui semblait vaciller l'année dernière lorsque la Fed avait baissé ses taux en réponse, semble s'être stabilisé. Les économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que le taux de chômage reste à 4,3 % lorsque le gouvernement américain publiera vendredi son rapport sur l'emploi pour le mois de mai.

Le président Donald Trump a choisi Warsh dans l'espoir explicite qu'il réduirait les taux, mais le président est revenu sur sa demande de le faire immédiatement en raison de la récente flambée des prix de l'essence.

Les informations contenues dans le dernier Beige Book pourraient renforcer les arguments au sein de la Fed contre une baisse du taux directeur, qui est resté dans une fourchette de 3,50 % à 3,75 % depuis le début de l'année.

Selon les rapports de plusieurs districts de la Fed, le recours accru à l'IA semble avoir ralenti l'embauche de jeunes professionnels.

La Fed de Minneapolis a indiqué qu'un tiers des entreprises interrogées dans le cadre de son enquête mensuelle avaient augmenté leurs prix en avril par rapport au mois précédent, et qu'« une majorité d'entreprises ont signalé que leurs prix moyens des intrants non salariaux avaient augmenté de plus de 2 % au cours des deux mois précédents, un quart d'entre elles faisant état d'augmentations supérieures à 5 % ».

Une agence pour l'emploi du nord de l'État de New York « a constaté un excédent de travailleurs débutants sur le marché », tandis qu'une agence de recrutement technique de la région de New York a signalé que « les processus de recrutement s'étaient allongés, les candidats devant passer par plusieurs mois et de multiples séries d'entretiens avant d'être embauchés », selon la Fed de New York. Alors que plusieurs districts ont indiqué que les activités liées à la défense et la demande croissante en centres de données soutenaient l'embauche dans le secteur manufacturier, la plupart des régions ont continué à connaître un environnement caractérisé par un faible taux d'embauche et de licenciement, les travailleurs étant réticents à changer d'emploi.