Le padel ou la revanche des footballeurs retraités

Le padel, sorte de tennis revisité, est la nouvelle passion des quadras et donc le passe-temps préféré des footballeurs retraités. Ce mercredi, le Padel Foot Club accueillant Samir Nasri, Jérémy Ménez, Sylvain Wiltord, Sidney Govou, Riyad Mahrez... et même Laurent de Koh-Lanta. On y était.

Pour trouver un peu de chaleur à Beauchamp, dans le Val d’Oise, il ne fallait pas hésiter à pousser les portes du Padel Football Club. Coincé entre un restaurant chinois et un escape game, ce super complexe est – comme son nom l’indique – dédié à la discipline et aux amateurs de ballons ronds. À l’intérieur, les tables de marques se mettent tranquillement en place : le tournoi MK Best Padel Cup qui est organisé ce mercredi rassemble certains des plus grands champions, mais d’une autre discipline. Florent Sinama-Pongolle est le premier arrivé, à 11h30, alors que le rendez-vous était donné une heure plus tôt. « Je voulais arriver en premier parce que je n’avais pas pris le temps de déjeuner », se justifie l’ancien de Liverpool. On est loin de la rigueur imposée par des coachs comme Guardiola et Wenger, et pour cause : pour ces retraités (ou presque), c’est maintenant « à la cool » . Une fois le terrain reconnu, les bises claquées et les shorts enfilés, on pourrait s’attendre à voir tout le monde passer en mode compétition… Le before ressemble finalement déjà à un after entre buffet, rigolades et DJ.

On n’a pas eu d’opposition, Sylvain il est nul.…

Par Hugo Geraldo, avec Jérémie Baron, à Beauchamp pour SOFOOT.com