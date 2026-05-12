La Ligue 3 connaît son diffuseur

Bizarrement, pas d’embrouilles entre Canal + et LFP Media pour diffuser Valenciennes-Concarneau. C’était dans les petits papiers et c’est maintenant officiel : la troisième division de football, désormais nommée Ligue 3, sera diffusée en exclusivité et en intégralité sur Ligue 1+.

L’affiche de la journée et un multiplex

Chaque journée de championnat sera transmise sur la chaîne de la LFP avec ce dispositif à partir du 6 août prochain : l’affiche à ne pas louper le jeudi à 20h45 , un horaire bien moisi, et les huit autres rencontres lors d’un multiplex le samedi à 15 heures. …

MBC pour SOFOOT.com